Suri 39 aastat koomas olnud jalgpallur

Juhtus aga nii, et pool haigla personalist pidas sel päeval streiki ning anestesioloogil oli operatsioonitoas korraga valvata kaheksa patsienti. Ülekoormusest tuli muidugi inimlik eksimus, mistõttu Adamsi aju enam hapnikku ei saanud ning ta langes koomasse. Koomas viibis ta viimased 39 aastat, kuniks täna kinnitati, et mees on siitilmast lahkunud.