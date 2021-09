Mercedese pealik Bottasest: ta oleks meie tiimis väärinud kohta ka järgmisel aastal

Esmaspäeval sai ametlikuks juba varasemalt levinud spekulatsioonid, et Bottas liitub Alfa Romeoga . Kogenud soomlane sõlmis uue tiimiga mitmeaastase lepingu.

"See pole olnud meie jaoks lihtne protsess ja lihtne valik," rääkis Wolff väljaandele Motorsport.com. "Valtteri on teinud viimase viie hooaja jooksul suurepärast tööd. Ta on meeskonna edus ja arengus olnud väga oluline lüli."