Flora on teeninud vähemalt 3,5 miljonit eurot euroraha. Mida selle eest saab?

Eesti jalgpalliklubid on läbi aastate tunnistanud, et euroraha on nendele ülimalt oluline ja sellest ilmajäämine võib võistkonna edasist käekäiku tugevasti mõjutada. Konverentsi liigas põhihooajani jõudnud Flora on sellega kindlustanud endale ligikaudu 3,5 miljonit eurot (edukate tulemustega alagrupiturniiril ja teletuluga võib see veelgi suureneda). See summa on Eesti jalgpalli mõistes täiesti enneolematu. Varasem „tippmark” oli 1,38 miljonit eurot, milleni jõudis Flora mullusel hooajal. Seega saab klubi võrreldes varasemaga hoopis suurema rahasüsti.

Praeguseks on klubis otsustatud, et kallimaid mängijaid ostma ei hakata ja palgad jäävad ka kahekordistamata. Võtmesõna on ikkagi oma noorte arendamine. Nagu selgub, on juba praeguseks Floras kokku pandud noortesüsteem, mis on siinmail täiesti erakordne.