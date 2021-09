Ott Tänak Hyundai probleemidest: peame lootma, et vedrustus koos püsib

Kas Hyundai on järgmiseks keeruliseks kruusaralliks paremini valmis? "Kindlasti õppisime sellest probleemist, mis Thierry'd tabas," vastas Tänak DirtFishi küsimusele. "See, mis Thierry'ga juhtus, oli paras ebaõnn ning ka veidi kummaline, aga loodetavasti leidis tiim sellele lahenduse. Iga valus õppetund aitab edasi liikuda ja loodetavasti me seda ka teeme."

Kuigi Tänak on Kreekas varem võistelnud, on see tema jaoks suuresti siiski uus ralli. "Võime ju kohanimedest ja kiiruskatsetest rääkida, aga pole ma ikka päris kindel, et olen seal käinud. Võistlesin seal 10 aastat tagasi. Mõistagi on mul teatud idee olemas (mida oodata), aga suures plaanis on see ikkagi uus ralli," sõnas Tänak.