Pärnu Sadam sai uueks hooajaks viimase pusletüki paika

"Otsisime eesliini kogemust ja kvaliteeti juurde, olen tema tegemisi juba aastaid jälginud ja nüüd tekkis võimalus ta appi kutsuda. Väga hea pick and rolli mängija rünnakul, pole tingimata skoorimasin, aga kindlasti aitab kogu meeskonda oma kogemuste ja mängutarkusega ning teeb teisi paremaks," rääkis peatreener Heiko Rannula .

Ta lisas, et vaatamata vanusele on ta endiselt liikuv ja atleetlik mängija ning võimeline kaitses katma nii pikki kui lühemaid ja kiiremaid. Arturas on alati proffessionaalse suhtumisega heas füüsilises vormis ja Rannula loodab ta juba nädala lõpuks esimeseks kontrollmänguks mängima saada.