Walesi jalgpallikoondis sai Eestiga mängu eel täiendust juurde

Tottenham Hotspuris mängiv Rodon jäeti esialgu vigastuse tõttu Walesi koondisest välja. Kaitsja on aga paranenud loodetust kiiremini ning nüüd on ta kaasmaalastega liitunud. Tavaliselt Walesi algkoosseisu kuuluv Rodon on koondise eest kirja saanud 18 mängu.