Katrina Lehis olümpiavõidu järel kogetud ootamatust tundest: see oli minu jaoks nii hirmus hetk

Kui kõik on saavutatud ja olümpiakuld käes, siis kuidas siit edasi minna? "Kui võitsin pronksi, siis mulle ütles Tõnu Endrekson , et peale olümpiat tekib selline tühi tunne ja siis mõne aja pärast on kõik jälle normaalne," avaldas Lehis ERR-i vahendusel.

"Kui hakkasime tagasi lendama ja jõudsime Tokyos lennujaama, siis ma tundsin tühja tunnet – mis nüüd saab? Olümpiavõit on see, mida sa tahad terve oma elu. Sa saad selle kätte. Ja ma mõtlesin, kuidas või mismoodi… see oli minu jaoks nii hirmus hetk. Aga jõudsin koju, kodune elu ja kõik see aitas ja praegu tunnen küll, et tahaksin juba uuesti võistelda ja tahaksin ikkagi veel. See emotsioon oli nii võimas, et tahan edasi minna ja veel rohkem teha, et seda uuesti kogeda."