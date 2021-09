AMETLIK | Uue kodutiimi leidnud Valtteri Bottas lahkub Mercedesest

"Uus peatükk minu karjääris on algamas. Olen väga elevil, et liitun 2022. aastast Alfa Romeoga," rääkis 32-aastane Bottas pressiteate vahendusel. Pressiteate kohaselt sõlmis Bottas uue tiimiga mitmeaastase lepingu, kuid selle täpset pikkust ei avaldatud.

Bottas on alates 2017. aastast sõitnud Mercedeses. Ta on aidanud tiimi seni igal hooajal meeskondliku MM-tiitlini. Sõitjate arvestuses on ta aga alati tiimikaaslasele Lewis Hamiltonile alla jäänud. Bottase arvel on F1-s 170 etappi, millest ta on võitnud üheksa. Poodiumile on ta pääsenud 63-l korral.