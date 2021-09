Saalijalgpalli hüppelaud – Eesti jalgpalli teekond tulevikku

Kuue päeva jooksul harjutasid Tallinna ja Narva jalgpallikoolide kasvandikud spetsialistide pilgu all, keda juhendas Miguel Andrés Moreno – kõige tituleerituma Euroopa klubi Barcelona ja Hispaania saalijalgpallikoondise endine juhendaja. Viimasel päeval, mille laagri korraldajad suurepärasesse Viimsi spordisaali üle viisid, autasustas Miguel Andrés diplomite ja meenekinkidega osalejaid, kes tema hinnangul olid etteantud kava täitmisel kõige püüdlikumad. Narva jalgpallikoolide, Tallinna klubide Ararat, Legion ja saalijalgpalliklubi Cosmos poisid said maailmakuulsa nimega spetsialisti käest väikesed pallid, mida ei saa kuidagi pidada vaid kinkepallideks. Selles peitub vihje visale tööle just selliste pallidega, mis annavad võimaluse oma tehnilist ettevalmistust kordades parandada.