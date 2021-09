VIDEO | Seitsmeaastane poeg saatis karjääri viimase võistluse teinud Poola kettaheitelegendi uhkelt erru

What a send-off for Piotr Malachowski 🇵🇱 at the Kamila Skolimowska Memorial in Chorzow. 🙌



Malachowski’s record in major events:



Olympics

🥈 2008

🥈 2016



World Champs

🥇 2015

🥈 2009

🥈 2013



Euro Champs

🥇 2010

🥇 2016#ContinentalTourGold pic.twitter.com/IwyFnLlPJH