Eesti naisjõutõstjad tõid Luksemburgist kaks kuldmedalit

„Võistlusärevus oli suur ja suurvõistluste pinge pani küki esimestele katsetele põntsu. Viimasel kükil teadsin, et nüüd on kõik või mitte midagi. Surumises sain juba rahulikult võistlust nautida ja endast kõik anda. On kurb, et viimane 100 kilo ei õnnestunud, kuid tulevikuks jäi varu sisse. Jõutõmme oli põnev ja pingeline, võitlus esikoha nimel käis viimase sekundini. Leidsin endas selle jõu ja viimane tõmme tõi tiitli ja kulla kaela,” sõnas Peri.