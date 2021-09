Marca andmetel jätsid neli pallurit dokumentides mainimata, et nad on viimaste päevade jooksul viibinud Inglismaal, mis on Brasiilia silmis koroonapandeemiaga seoses nn punases nimekirjas. Kõik neli mängijat teenivad aga igapäevaselt leiba just Inglismaa Premier League'i klubides. Brasiilia terviseameti seisukoht oli, et antud mängijad peavad jääma karantiini, sest nad viibisid viimase 14 päeva jooksul Inglismaal.