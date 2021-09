Häberli Eesti koondise kaotuse peamisest põhjusest: viimane sööt ei olnud piisavalt hea

„Tulemus ei valmista rahulolu. Esitus oli tegelikult hea, olime parem meeskond. Võrreldes eelmise mänguga (Belgiaga) olime kaitses paremad. Vastaste kastis ei olnud me aga piisavalt teravad. Meil olid koosseisus ka uued mehed,” sõnas kohtumise järel Eesti peatreener Thomas Häberli. „Oleme näinud häid asju, oleme õigel teel. Tulemus on aga alati tähtis. Viimane sööt ei olnud täna rünnakul piisavalt hea.”

Võrreldes neljapäevase kohtumisega tegi Eesti algrivistuses seitse vahetust. „Fookus on Walesiga peetava mängu peal. Tahame, et meil oleks seal värskust. Olime sellest varem rääkinud,” vaatas Häberli ette kolmapäeval ees seisvale matšiga Walesiga. „Tahtsime anda osadele mängijatele võimaluse end näidata. Tahame aga ka valiksarjas punkte teenida. Selle jaoks on vaja värskeid jalgu. Kõige tähtsam, et kõik oleksid Cardiffis värsked ja seetõttu tegime ka vahetusi.”

Keskkaitsja Märten Kuusk tõdes omakorda kohtumise järel, et võrreldes eelmise matšiga saadi kaitse korda ja selles vallas tehti vahepealsetel päevadel korralikult tööd.

„Kõik algas valmisolekust ja keskendumisest, et peame taga nulli hoidma. Selles vallas ei ole midagi ette heita. Kõik pingutasid ja pressisid. Põhjaiirlastel oli väga vähe võimalusi. Jalgpall on aga hull mäng. Oli tunne, et võtame võidu ja kaotust ei tule. Läks paraku nii,” sõnas Kuusk, kes rääkis ka tänase hea kaitsetöö tagamaadest. „Võtmesõnaks oli kaitse pressingu julgus. Ei tohtinud liiga madalale vajuda. Oli vaja liigutada liini jõulisemalt ja pressida targalt välja, et vastasel ei tekiks momente ja ei saaks igasse tsooni sööta. See õnnestus hästi. Kaitsetöö oli hea, meil oli pressing valmis.”

Teist kohtumist järjest oli lõpuvile kõlades kaptenipael Kuuse käel. Peatreener Häberli sõnul ongi Kuusk koondise abikapten ehk Konstantin Vassiljevi esimene asendaja. „Otsus tehti juba ammu. Otsustavaks sai tema kvaliteet. Tal on olemas ka kõik muud vajalikud omadused, mida kapten vajab,” selgitas Kuusk.