Valtteri Bottas eitas tiimikäskluste eiramist: mingisugust draamat ei olnud

Loetud ringid enne etapi lõppu kutsus Mercedes Bottase boksi, et tema masinale värskemad rehvid alla panna. Kui tavaliselt tähendab see, et sõitja läheb püüdma kiireimat ringiaega - millega teenib lisapunkti - siis sedapuhku teatas Mercedes Bottasele, et ta ei tohi kiireimat ringiaega jahtida. Nimelt oli tiimi eesmärk mängida lisapunkt välja Lewis Hamiltonile, kes heitleb Max Verstappeniga (Red Bull) MM-tiitli nimel. "Ettevaatusabinõu," vastas tiim soomlase küsimusele, miks ta siis üldse boksis käis.

Järgmisel ringil sai aga Bottas kahes esimeses sektoris kirja parima aja. Sellepeale teatas tiim Bottasele uuesti, et ta lõpetaks kiireima ringaja püüdmise. Bottas võttis veidi hoogu maha, aga sai siiski kiireima ringi enda nimele. Meeskonnal oli siiski veel piisavalt aega, et ka Hamiltonile värskemad rehvid alla panna. Hamilton lõigi Bottase parima aja üle ning sai lisapunkti endale.

Bottas selgitas sõidu järel ajakirjanikele, et ta ei eiranud tiimi käsklusi ning tiimisiseseid pingeid ei tekkinud. "Ausalt öeldes oli teiste sõitjatega suur vahe sees ning turvalisuse mõttes oli hea mõte boksis käia," kommenteeris Bottas F1 kodulehe vahendusel. "Esimeses ja teises sektoris sõitsin gaas põhjas, aga ringi lõpus palusid nad mul hoo maha võtta."

"Ma lihtsalt mängisin veidi (I was just playing around really), sest oli selge, et Lewis vajab minust punkte rohkem. Tema võitleb MM-tiitli nimel ja meeskonnana proovime samuti võimalikult palju punkte teenida," jätkas Bottas. "Teadsin, et Lewis teeb samuti boksipeatuse. Teadsin, et kui piisavalt hoo maha võtan, teeb Lewis aja üle. Mingit draamat ei olnud."

Hamilton lisas samuti, et pingeid meeskonnas ei tekkinud. "Kui Valtteri oleks selle punkti saanud, oleks ka kõik hästi olnud," sõnas britt. "Päeva lõpuks on meil vaja meeskonnana punkte teenida. Seega pole vahet, kas selle toob mina või Valtteri. Ma isegi ei teadnud, et Valtteri teeb peatuse. Mu enda otsus oli ise veel lõpus rehve vahetada."