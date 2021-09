Üleplatsimees György Grozer kutsus tribüünil kohatud vana kamraadi kohvile: ta pole aastatega üldse muutunud

"Olin väga õnnelik, et teda nägin. Mängisime kunagi ühes meeskonnas, aga kaotasime siis kontakti. Olime tol ajal väga head sõbrad. Kristjan pole selle ajaga üldse muutunud, isegi mitte vanemaks saanud. Teene mõnel mänguvabal päeval temaga mõne kohvi ja jutustame pikemalt, mis vahepeal juhtunud on," rääkis Grozer.

Praegu Itaalia klubis Monza Vero Volley mängiv Grozer sai 3:0 võidu kõrval naudingu ka rohkearvulise publiku ees mängimisest. "Suur tänu Eesti publikule. See kõik oli suurepärane. Tore oli mängida üle pika aja sellises atmosfääris. See pani meid veel rohkem pingutama. Olen väga õnnelik, et eestlased võrkpalli nii väga armasavad," lausus ta.

Homme ootab Saksamaad mäng Prantsusmaaga, mis otsustab ilmselt EM-i D-alagrupi esikoha saatuse. "Ma ei tea, kas meie tänasest tasemest nende vastu piisab. Prantslased on olümpiavõitjad ja ma ei tea, kui hästi nad homme mängivad. Üritame leida nende vastu sobiva taktika," lisas Grozer.

Christian Fromm tegi Eesti fännidele suure komplimendi

Mis tunne on pärast 3:0 võitu Eesti üle?

Uskumatu tunne on täna 3:0 võita, sest enne mängu polnud miski kindel. Muidugi tahtsime seda väga. Eesti mängis väga hästi ja avaldas meile suurt survet. Pealtvaatajad toetasid koduvõistkonda suurepäraselt, see tegi ka meil mängimise väga keeruliseks. Olen uhke oma meeste üle, kes selle survega toime tulid. Suutsime geimide teises pooles leida endas rohkem energiavarusid, et olulised punktid võita.

Kas tänane mäng oli "suur test" enne homset mängu Prantsusmaaga?

Kindlasti. Oleme mõlemad head meeskonnad. Mul on alati hea meel selliste suurepärasete meeskondade vastu mängida, eriti kui vastu astub olümpiavõitja - seda ei juhtu iga päev. Tean, et nad on väga tugevad, aga kui mängime hästi, siis tuleb sellest üks tore lahing. Eks lõpuks selgub, kellel on parem päev.