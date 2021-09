KOGU TÕDE MÄNGUST | Miks haruldast statistikat näidanud Eesti Saksamaa võimsa masinavärgi ees nii selgelt kapituleeruma pidi?

KUIDAS EDASI? | Eesti koondisel seisab teisipäeval kell 20 ees võtmemäng Horvaatiaga. Kui see võidetakse, on kõik šansid edasi pääseda olemas. Kui kaotatakse, läheb asi väga hapuks. „Olukord on keeruline. Kõik ei pruugi ka võidu korral enda käes olla,” arutles kolmandas geimis platsile saanud libero Rait Rikberg. „Samas on ka lihtne – Horvaatiat tuleb võita, siis vaatame edasi.”

KILD | Miks mängis Eesti täna Saksamaaga, mitte Horvaatiaga? Loogika võinuks ju olla selles, et Horvaatiale oli see kolmas järjestikune mängupäev, väsimus sees, võtame nad nüüd ette... Tuleb välja, et kalendri koostamine on üldse päris keeruline kompott. Pole päris nii, et korraldaja paneb mängukava paika ja asi ants. See, et avamäng peeti just Lätiga, oli eelkõige alaliidu suur soov. Samas arvestati ka meeskonna soove vabade päevade ja vastaste osas. Lõplik sõna jääb aga ikkagi Euroopa alaliidule (CEV). Algselt oli mõeldud, et Horvaatiaga mängitakse neljapäeval ja Prantsusmaaga teisipäeval, kuid CEV keeras selle mingil põhjusel ümber.