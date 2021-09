DELFI VIDEO | Rait Rikberg: olime igas geimis mingi hetkeni heas seisus, aga Saksamaa pani kogemused maksma

"Meie ja Saksamaa vahe on tähtsate punktide mängimine. Olime igas geimis mingi hetkeni heas seisus, isegi juhtisime. Pealtvaatajatel tekkis ka tunne, et tegelt on variant olemas. Aga kui on vaja grammike juurde panna, on Saksamaal kogemust ja kõike muud rohkem."