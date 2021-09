Eesti motosportlane võistles MM-etapil vigase jalaga: tuleviku nimel tuli põrgust läbi hüpata

„Ma ei arvanud, et see nii raske on,“ tõdes Hannes pühapäeval pärast teist võistlussõitu, kus ta saavutas 19. koha. Antud tõdemus ei käinud mitte ainult lõppenud stardi, vaid kogu nädalavahetuse kohta. „Reede õhtul mõtlesin tõemeeli, et ehk oleks targem seekord pooleli jätta, aga otsustasin siis siiski jätkata. Ennekõike kiirema taastumise huvides, et panna keha šoki-meetodil tegema neid asju, mida viimati juuli lõpus tehtud sai.“