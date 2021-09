OTSEBLOGI JA FOTOD | Algkoosseisus seitse vahetust teinud Eesti jalgpallikoondis võõrustab Põhja-Iirimaad

Nii Eesti kui ka Põhja-Iirimaa pidasid nädala keskel MM-valikkohtumise ning järgmine valikmatš seisab ees juba uue nädala keskel. Seega on oodata, et tänases mängus saavad mõlema koondise ridades oma võimaluse mitmed tavapärased vahetusmehed.

Kui Eesti jäi neljapäeval koduplatsil 2:5 alla Belgiale, siis Põhja-Iirimaa mängis võõrsil 4:1 üle Leedu. Kolmapäeval seisab Eestil ees kohtumine Walesiga, Põhja-Iirimaale sõidab aga külla Šveits. Eestil on praegu käimasolevas valiksarjas kirjas kolm kaotust, Põhja-Iirimaal aga üks võit, üks viik ja üks kaotus, mis annab C-alagrupis Itaalia ja Šveitsi järel ning Bulgaaria ja Leedu ees kolmanda koha.

Võrreldes Belgiaga peetud kohtumisega peab Eesti hakkama saama keskkaitsja Joonas Tammeta, keda segab trauma. Mängust jääb eemale veel Ken Kallaste. Vigastuse tõttu vaatab matši kõrvalt ka Bogdan Vaštšuk. Praeguseks on selge, et Vaštšuki jaoks on praegune koondiseaken lõppenud ehk ta jääb eemale mängust Walesiga.