Sebastien Ogier läheb legendaarsele rallile vastu enesekindlalt: hea on olla meie positsioonis

"Tean, et see on ralli, kus teepuhastamine on korralik väljakutse, aga hea on MM-i arvestuses olla selles positsioonis, kus oleme," rääkis Ogier Toyota pressiteate vahendusel. "Anname endast kõik, et seda vahet hoida. See on meie eesmärk."

Ogier'l on hea meel, et WRC sari on kaheksa-aastase pausi järel Kreekas tagasi. "Akropolise ralli on üks neist võistlustest, mis on kujundanud WRC ajalugu. Ma armastan seda riiki ja ootan väga sinna naasmist," rääkis seitsmekordne maailmameister. "Meil on minevikust teatud arusaam olemas, mida rallilt oodata, aga mõnes mõttes on see ikkagi uus ralli, sest kõik peavad hakkama uut legendi koostama. Alati on hea, kui kõik alustavad võrdses seisus."