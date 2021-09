Kontaveiti võitnud poolatar: mängisin lõpuks ometi head tennist

"Matš oli põnev ja väsitav. Füüsiliselt oli raske, sest oli palju geime, kus pallivahetused läksid väga pikaks. Tundsin, et väsin aina enam ära," rääkis maailma edetabelis kaheksandat kohta hoidev Swiatek pressikonverentsil. Ta alistas eestlanna 6:3, 4:6, 6:3.

"Õnneks teadsin, et olen hästi valmistunud. Olen õnnelik, et suutsin lõpuks ometi mängida sama head tennist kui treeningutel. Nüüd, kui mängisin paremini, tõusevad ootused võib-olla veel kõrgemale," lisas ta.

20-aastane Swiatek on ainus naine, kes on jõudnud kõigil tänavuse hooaja suure slämmi turniiridel vähemalt neljandasse ringi. Tema karjääri suurim saavutus on 2020. aasta Prantsusmaa lahtiste meistritiitel.