OTSEBLOGI | Eesti kohtub EM-il täismaja ees tippmeeskonnaga. Saksamaa liider: ootan seda mängu väga

Kui Eesti kaotas avamängu Lätile 1:3 ja võitis seejärel Slovakkiat 3:2, siis Saksamaa teenis oma esimeses kohtumises kindla 3:0 võidu Horvaatia vastu. Tegu on tõelise tippmeeskonnaga, 2014. aastal teeniti MM-il pronks ja 2017 EM-il hõbe. Saksamaa oli väga lähedal ka Tokyo olümpiale jõudmisele, kuid Euroopa kvalifikatsiooniturniiri finaalis kaotati Prantsusmaale. Kokku pääses Euroopast olümpiale vaid neli tiimi, mis kõik jõudsid esikuuikusse.

Saksamaa koondisega on taas ühinenud võimas diagonaalründaja Georg Grozer. Kohtumine Horvaatiaga näitas, et ta on heas hoos, Grozer tõi kolme geimiga 16 punkti ja lõi 3 serviässa.