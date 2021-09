Maailma kaheksandale reketile US Openil põnevuslahingu kaotanud Kontaveit: kohe, kui talle pall kätte lüüa, on endal jalad õhus

"See oli väga raske matš, ta mängis väga hästi," sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele. "Ta oli täna lihtsalt veidi parem. Ma võitlesin nii kõvasti kui jaksasin ning andsin endast parima."

Kontaveit lisas, et Swiateki vastu on keeruline oma mängu üles ehitada. "Ta ei anna üldse aega, Swiatek mängib väga kiiresti," jätkas eestlanna. "Mulle meeldib hakata punkti üles ehitama - näiteks esimese löögi teen keskele - aga kohe, kui talle pall kätte lüüa, on endal jalad õhus."