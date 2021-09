Võrkpallikoondise peatreener võidust: see on uskumatu loo tõttu, kuidas see juhtus

Mis info on sul Robert Tähti ja Märt Tammearu tervisliku seisundi kohta?

Nad ei ole veel 100% väljas, kuid olukord on halb. Praegu arvan, et Karli kindlasti väljas. Aga Robi ja Märt, minu meelest on nad väljas. Robil on probleem. See on uus asi, kuid siiski samas piirkonnas. Tead, see oli põlv ja kubemelihases. Eelmise hooajal oli tal probleeme kõhulihasega ja nüüd on see vigastus puusapiirkonnas. Aga ta on väljas paar nädalat. See pole halb-halb vigastys , kuid Euroopa meistrivõistlused on tema jaoks läbi. Märt kukkus randme peale. Ma arvan, et sidemetega on suur probleem, midagi on katki, kuid ta vajab taastumiseks paar nädalat. Ta võib-ikka saaks mängida. Ma ei taha ühte meest hävitada lihtsalt mängitamise pärast. Ja kuidas ta platsile läheb? Kui ta ei saa vastu võtta ja rünnata korralikult. Nii uskumatu. Uskumatu, et kaotasime selle esimese mängu ja kaotasime samalt positsioonilt ka kolm mängijat. Õnneks valisime Robi olukorra tõttu välja viis nurgaründajat, sest ma olin teadlik, et ta olukord on nii ja naa. Kui kaotada kolm mängijat, on see kõigi jaoks kohutav. Aga peame praeguse olukorras edasi minema.