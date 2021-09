Harjumatule positsioonile vangerdatud Venno: Renksi pohuistlik suhtumine aitas palju kaasa

Millal teada said, et pead positsiooni vahetama?

Kui teises geimis välja võeti, siis treener ütles, et järgmises geimis olen nurgas. Olime sellest ka varem trennis rääkinud. Öeldi, et kui vaja, siis vangerdame. Ma vastasin, et mul pole selle vastu midagi. Kui vaja, võin ka seal mängida.