DELFI VIDEO | Renee Teppan võidu toonud vangerdusest: ma olen seda filmi varem näinud

"See vangerdus oli õhus, aga otsustati alguses teistmoodi peale minna. Kui 0:2 taga oled, siis peab midagui tegema. Ma ei kahelnud kordagi, et see ei peaks nii minema. Ma olen seda filmi varem näinud. Meil läks tookord vägevalt (võideti Tšehhis Euroopa Kuldliiga - toim), läks praegu ka," rääkis Teppan peale 3:2 võitu Delfile.

"Saime täna usku, et võime mängida ükskõik kelle vastu. Ma ei ütle, et me lähme Saksamaad lammutama, aga me ei tohiks neid kindlasti karta. Kõik on mängitavad. Kui selline atmosfäär saalis on, johhaidii!"