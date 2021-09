Maastikurattasarja hooaja parimad olid Loo ja Uibokand

„Minu jaoks kulges sõit ideaalselt - teadsin rada, olin käinud siin proovimas ja harjutamas, panin ka taktika paika, kuidas võiks sõita. Esimene kolmandik oli kõige raskem nii füüsiliselt kui ka profiililt. Olen väga õnnelik, et taktikaline plaan töötas," kirjeldas Loo, kes lisaks etapivõidule sai ka sarja üldvõidu. Loo lubas kindlasti ka järgmisel aastal võistelda Eestis.

„Tänane sõit läks hästi raskelt. Võit küll tuli, aga oleks tahtnud, et enesetunne oleks parem olnud. Aga lõpp hea, kõik hea. Andsin terve sõidu endast maksimumi. Ja tore oli see aasta ka sarja üldvõit saada," sõnas Uibokand.

24. Tallinna Rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul oli etapp igati edukas. „Ratturid nautisid tänast sõitu ning meil on hea meel, et saime võistluse kenasti peetud ja lisaks tänase võistluse võitjatele ka sarja üldvõitjad autasustada päikesepaistes just Kõrvemaal," rõõmustas Vaher.