Thomas Häberli uue kohtumise eel: suudame ja peamegi kaitses paremini mängima

Eesti läheb kohtumisele vastu neljapäeval MM-i valikmängus Belgialt saadud 2:5 kaotuse pealt. Põhja-Iirimaa alistas samal ajal aga 4:1 Leedu.

Eestlaste loots Thomas Häberli kinnitas, et võrreldes Belgia mänguga võib algkoosseisus oodata vahetusi. "Kindlasti teeme mõningaid vahetusi. Ootame tänase treeningu ära ja vaatame, mis seis homme mängijatega on," rääkis Häberli mängueelsel pressikonverentsil.

Häberli lisas, et võrreldes Belgia mänguga tuleb homme kaitses paremini mängida. "Alati saab paremini ja me tahamegi paremini mängida," vastas Häberli küsimusele, kas Belgia mängust jäi mõni kindel murekoht silma. "Juunis mängisime kolm mängu, millest kahes hoidsime taga nulli. Ühe värava lasime ja seda ka penaltist. Belgia on muidugi tugevam vastane, aga oleme suutelised paremini kaitsma. Seda peamegi meeskonnana Põhja-Iirimaa vasut tegema."

Martin Milleri ja Taijo Teniste kohta, kes Belgia vastu vigastuste tõttu koosseisust välja jäid, sõnas Häberli, et meeste tervis on parem. "Loodame, et nad mõlemad saavad Walesiga mänguks korda."

"Neil on head tulemused all. Nad võitsid just Leedut, lisaks on neil kirjas viik Bulgaariaga ja 0:2 kaotus Itaalialt," loetles Häberli Põhja-Iirimaa tulemusi valiksarjas. "Põhja-Iirimaa on sarnane Walesile, homme ootab ees raske vastane."

Eesti ja Põhja-Iirimaa kohtumine algab pühapäeval A. Le Coq Arenal kell 19.