Andrea Adamo: küsige Malcolm Wilsonilt Craig Breeni kohta

Hyundai teatas juba kevadel, et Ott Tänak ja Thierry Neuville jätkavad tuleval hooajal nendega koostööd. Kes saavad aga kolmandas Hyundai masinas võimaluse, pole teada. Tänavu on kolmandat Hyundai masinat jaganud Breen ja Dani Sordo.

"Tal on Hyundaiga järgmiseks aastaks leping olemas. Eks me näeme, mis ta tegema hakkab," kommenteeris Adamo portaali Autosport vahendusel. Kui ajakirjanik Adamo'd edasi survestas, vastas ta järgnevalt: "Ma olen otsuse teinud. Ma ütlesin, et olen otsuse teinud, mitte et ma hakkan seda teiega jagama."