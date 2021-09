OTSEBLOGI | Võrkpallikoondisel kodusel EMil selg vastu seina - Slovakkia on vaja kindlasti alistada. Algkoosseis on selge

Eesti koondise peatreener Cedric Enard ütles Lätilt saadud üllatuskaotuse järel: "On, nagu on. Meil on nüüd kaks päeva aega pea klaariks saada ja nuusutada pisut seda olukorda, milles me oleme. Laupäeval peame olema valmis võitlema, sest siis me lihtsalt peame võitma!"