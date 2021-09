OTSEBLOGI JA FOTOD | Võrkpallikoondisel kodusel EM-il selg vastu seina. Slovakkia võitis tasavägise avageimi

Avageim 25:27. Eesti koondis alustas taas mängu ebakindlalt, jäädes taha 3:8, 5:10, 7:12. Head servid, Andri Aganitsa blokid, geimi keskel natuke paremaks läinud Robert Viiberi tõsted jaOliver Venno rünnakud aitasid kaotusest välja, Eesti pääses ette 18:17. Seejärel tehti aga järjest kolm serviviga ja kaks rünnakuviga ehk vastased püsisid mängus puhtalt tänu meie eksimustele. Eduseisul 22:21 ründas Venno auti. Kohtunik võttis ise videochallenge’i, et üle vaadata, kas oli blokipuude – ei olnud. Sealt pääsesid slovakid ette ja edu enam käest ei andnud. Eesti tegi avageimis 11 viga, slovakid 5.

Eesti koondise peatreener Cedric Enard ütles Lätilt saadud üllatuskaotuse järel: "On, nagu on. Meil on nüüd kaks päeva aega pea klaariks saada ja nuusutada pisut seda olukorda, milles me oleme. Laupäeval peame olema valmis võitlema, sest siis me lihtsalt peame võitma!"