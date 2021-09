George Russell meenutas omapärast esmakohtumist Räikköneniga

Kui Russellilt Hollandi etapi eel küsiti, milline oli tema esimene kohtumine eksmaailmameister Räikköneniga, vastas ta naerdes: "Kui ma esimest korda Kimiga rääkisin, lõppes vestlus sellega, et ta näpistas mu nibusid. Nii et ta on ainulaadne tüüp."