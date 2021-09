Kaos Teemantliiga etapil: kohtunikud rikkusid Duplantise rekordiürituse

Duplantis palus lati asetada rekordikõrgusele 6.19 pärast seda, kui oli kolmandal katsel alistanud 6.05. Paraku tuli rootslasel, kes oli võidu kindlustanud juba kõrgusel 5.91, külmal õhtupoolikul oma esimest rekordikatset oodata pool tundi. Esmalt ei suutnud korraldajad latti õigele kõrgusele saada ja siis ei jäänud see stabiilselt püsima.

Rootsi ajakirjanik Lennart Julin avaldas imestust, et Brüsseli etapi korraldajad polnud enne võistlust proovinud, kuidas latti kõrgusele 6.19 panna. "Pole eriti muljetavaldav, et seda kõrgust polnud ette valmistatud. Duplantis on sel aastal praktiliselt igal võistlusel maailmarekordit üritanud," sõnas ta.