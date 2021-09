KUULA | Stuudios kolm meest, neist üks niivõrd auväärne, et Taaramäe helistas talle Vuelta etapivõidu järgselt ise

Otseloomulikult räägime Rein Taaramäe esimese treeneri, tänasel päeval pensionipõlve pidava Erich Perneriga Vuelta muljetest. Etapivõit, liidrisärk ja kõik muu sinna lisaks. Reedame siseinfot, mida vähesed teavad ja ausalt öeldes, ega peagi teadma. Suurtuuride eel ja ajal võtab Rein seniajani esimesele treenerile kõne, et aru pidada ja emotsioone jagada. Ka sel korral helistas ta võidujärgsel hommikul Pernerile. Huvitav, mida räägiti?

Kui vanaisa on suurema osa elust hinganud rattaspordi rütmis, siis ega lapselapsed pole samuti sellest mööda pääsenud. 27-aastane Kristen kuulus kümmekond aastat tagasi maanteel Eesti juunioride koondisesse. Oli kindel Rahutuuride ja tiitlivõistluste mees. Aga Audentese spordigümnaasiumi lõpetamise järel sai valik tehtud õppimise - Balti filmi ja meediakooli kasuks. Aga sport jäi, lihtsalt teises võtmes. Kristen on Rockstick Production vedajana kõikide suuremate Eesti rattavõistluste LIVE ülekannete taga.

25-aastane Gert on täiskohaga sportlane seniajani. Maailmarändurist sportlane, kes hoiab Eesti lippu kõrgel Kariibi meres asuval Martinique'i saarel. Uurime, mis elu seal elatakse ja kas võidu korral on tavaks ka mõni kummaline rituaal? Gert on mullune Eesti grupisõidu meistrivõistluste pronks ning loodab lähiaastatel arengus arvestatava sammu edasi teha. Vestlust veab Ivar Jurtšenko.