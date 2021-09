Kandimaa Tartu eurohooajast: loodetavasti saab uus liiga elu sisse

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul lisab ENBL-is osalemine hooajale häid mänge. „Loodetavasti saab see liiga elu sisse, sest teadupärast on esimene aasta alati raske. Saame siit juurde head rahvusvahelised mängud ja üle pika aja tõotab tulla taas 50-60 mänguga täishooaeg. Vaadates vastaste nimekirja täidab see liiga oma eesmärgi – tahtsime lisaks Läti võistkondadele mängida ka teiste välismaiste tiimidega ja siin on nii kvaliteeti kui ka publiku jaoks tuntud nimesid. Kindlasti on see meie mängijatele hea proovikivi ja pakub enda tõestamise võimaluse,“ sõnas Kandimaa.