Soome MM-rallil on stardis viis Toyota WRC-autot, kohal ka neli Eesti ekipaaži

Kokku on Soomes starti tulemas kümme WRC-autot. Pooled neist on seejuures Toyotad. Nende põhitiimis tulevad rajale ikka Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Lisaks on stardis tavapärane neljas Toyota piloot ehk Takamoto Katsuta. Uue mehena saab Yarisel kätt proovida aga Esapekka Lappi.