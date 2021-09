Olümpiavõitja Irina Embrich kandideerib Nõmmel linnavolikogusse

"Mul on väga hea meel, et olen saanud mitmes linnavolikogu koosseisus töötada ning pealinna edukale arengule kaasa aidata," ütles Embrich. "Linnapea Mihhail Kõlvarti juhtimisel on Tallinn väga hästi koroonakriisiga toime tulnud ning linna rahaasjad on korras."

„Tallinnas on võetud selge strateegiline suund rohelisema linnakeskkonna poole, mis saab meie järgnevate aastate suureks väljakutseks,“ kirjeldas Embrich eesootavat perioodi. "Mõistagi on aga minu südameasjaks ka sportimisvõimaluste laiendamine Tallinnas. Aktiivne eluviis hoiab meie inimesed terve ja tegusana ning eriti tähtis on see just laste ja noorte arengule."