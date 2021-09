Barcelona saatis klubis põrunud nimeka poolkaitsja Türki laenule

31-aastast Pjanicit seostati Barcelonast lahkumisega juba pikalt. 2020. aasta septembris 60 miljoni euro eest Juventusest Barcelonasse siirdunud Pjanic pole Kataloonia klubis loodetud tulemusi näidanud. Möödunud hooajal sai bosnialane kõikide sarjade peale kirja 30 kohtumist, kuid ei löönud selle aja jooksul mittegi ühtegi väravat ega jaganud ühtegi resultatiivset söötu.

Rahvusvahelises meedias kirjutati juba suvel, et finantsraskustes Barcelona loodab Pjanici maha müüa, et tema kõrgest palgast (väidetavalt 10,9 miljonit eurot aastas) lahti saada. Septembris õnnestus klubil saata Pjanic laenule Türki, kus üleminekuaken on lahti 8. septembrini.

Besiktas on kinnitanud, et laenuleping sõlmiti esialgu üheks hooajaks. Lisaks avaldas Türgi tippklubi, et nad maksavad 2,7 miljonit eurot Pjanici palgast ise.

Bosnia ja Hertsegoviina koondislase senise karjääri säravamad aastad on kulgenud Itaalias, kus ta esindas aastatel 2011-2016 AS Romat ja järgmised neli aastat Juventust. Torino klubiga tuli ta neljakordseks Itaalia meistriks. Serie A-s kogunes poolkaitsjal aastate jooksul 281 kohtumisega 42 väravat ning 73 resultatiivset söötu.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Miralem Pjanichttps://t.co/XsyzJSxcN0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021