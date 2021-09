Nullist kaugemale. Märkamatult

Toyota pakub kõige laiemat täishübriidide mudelivalikut – kümne mudeli seast leiab sõiduki igale maitsele ja eelistusele. Toyota täishübriidid lubavad puhtal elektri jõul ja täiesti heitmevaba sõitu kuni 60% ajast. Seda nii, et autot pole vaja kordagi laadida – kõik Toyota täishübriidid on iselaadivad.

Samas ei ole nullemissioonini jõudmine sihtkoht ega eesmärk omaette. See on Toyota jaoks järjekordne samm teekonnal, mis sai alguse juba 1997. aastal kõigile teada-tuntud Toyota Priusega ning jätkub nüüd uute tehnoloogiatega, milleks on täishübriidid, pistikhübriidid ning elektri- ja vesinikusõidukid.

Tõsi, see eelnev kõlab kahtlemata korporatiivselt, uhkelt ja suurejooneliselt. Kui faktidele näkku vaadata ja veidi mõelda, selgub tõsiasi, et kui sõidad praegu, aastal 2021 Toyota täishübriidi või pistikhübriidiga, siis oled nende nelja põhimõtte hüvesid juba tunda saanud (teadlikult või alateadlikult). Toyota hübriidi rooli keerates annad panuse nullemissioonist kaugemale jõudmisel.

Toyota on aga positsioneerinud end liikuvuslahendusi arendava ettevõttena, kelle südameasjaks on hoolitseda selle eest, et igaüks saaks liikuda vabalt – nii vanemas eas inimesed, parasportlased kui ka kõik teised, kelle liikumist on siiani mingi tegur takistanud. Jaapanlastele omaselt ei ole Toyota asunud pelgalt liikureid tootma, vaid eesmärgiks on, et lähitulevikus ei tekiks nende liikurite ega autode tootmisest (ja kasutamisest) enam emissiooni ning kokkuvõttes liiguksime isegi nullist kaugemale.

Pistikhübriidid – veelgi suurem hüpe nulli poole

Toyota pistikhübriidid, nagu värskelt müügile jõudnud Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, on varustatud juba oluliselt suurema ja mahukama veojõuakuga. Pistikhübriidi, nagu nimigi ütleb, eristab tavalisest hübriidist pistik, mis lubab autot vooluvõrgust laadida ja elektri jõul liikumist veelgi pikendada. Uue RAV4 Plug-in Hybridiga saab näiteks ühe laadimisega sõita kuni 75 kilomeetrit ja linnaliikluses isegi peaaegu 100 km. Kui pikema sõidu ajal saab särts otsa, tuleb appi bensiinimootor, muutes pistikhübriidi tavaliseks täishübriidiks, mis viib sind bensiini ja elektri abil edasi.

Täiselektrilised autod

Toyota tutvustas hiljuti bZ-seeria esimest kontseptmudelit. bZ tähistab täiesti uut elektrisõidukitele keskenduvat valikut, mis markeerib ka uue ajastu algust, millega kaasnevad inspireerivad võimalused, et muuta tulevikku ja viia liikuvusega kaasnevad keskkonnamõjud nulli. 2025. aastaks on ettevõtte plaanide kohaselt loodetavasti valikus juba 15 täiselektrilist autot, mis liiguvad ainult elektri jõul.

Vesinikkütuseelemendiga elektriautod

Kui sõnad „vesinik”, „auto” ja „element” üheskoos uue sõna moodustavad, siis võib see kõlada ulmeliselt, kuid tegelikult on see tehnoloogia juba igapäevases kasutuses ning muutub üha tavalisemaks. Kui Toyota esimene vesinikul liikuv Mirai 2014. aastal ilmavalgust nägi, oli tehnoloogia veel uus, kuid autot müüdi sellele vaatamata üle 10 000 eksemplari. 2019. aastal välja lastud teise põlvkonna Mirai pakub peale nullemissiooni ja 650-kilomeetrise sõiduulatuse ka vaikset ja mugavat sõiduelamust ning luksuslikku välimust.

Quo vadis, Toyota?

Vesiniku ja muude jätkusuutlike tehnoloogiatega ei tee me head ainult koduplaneedile – me loome parema ühiskonna järgmiseks 100 aastaks ja kauemakski. Olenemata sellest, kas vesinik annab energiat maanteel, ookeanil või kaugeid planeete uurides, pakub see tehnoloogia puhast ja jätkusuutlikku energiat, mida saab kiiresti tankida ning mis viib meid kaugemale. Selle tõestuseks ehitab Toyota Fuji mäe jalamile linna nimega Woven City ehk „tuleviku linn”, mis töötab puhtalt vesinikkütuseelementide jõul, olles omamoodi tulevikulaboriks autonoomsetele autodele, nutikodudele, tehisintellektile ja muudele tehnoloogiatele, millest saab märkamatult meie igapäevaelu osa.

Vesinik – uus kütus, teel nullist sajani

Vesinik, mille abil Mirai liigub, on juba muutnud transpordisektori ja paljude teiste elualade toimimist. Erinevalt teistest energiaallikatest on vesiniku ainsaks „heitmeks” puhas vesi, mistõttu on saanud sellest ka üks tõhusamaid energiaallikaid, mis aitab meie planeeti süsinikdioksiidist puhastada ja meid puhtama tuleviku poole viia. Lisaks on vesinikku sõna otseses mõttes igal pool, mis teeb sellest väga põneva jõuallika.

Kindla koha on vesinik leidnud ka ühistranspordis, sest selle tankimine on kiire, energiakadu on võrreldes fossiilkütustega väiksem ja see annab suurema sõiduulatuse.

Toyota „Nullist kaugemale” tulevikuvisiooniga on võimalik lähemalt tutvuda siin.