Ott Tänak MM-sarja naasnud legendaarsest rallist: tahame hea tulemuse koju tuua

Hyundai põhisõitja Ott Tänaku sõnul on hea, et MM-sari on aastatepikkuse pausi järel Kreekas tagasi. "Pikk kaheksa-aastane paus on olnud viimasest korrast, kui WRC ralli kreekas oli," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "See ralli kuulub WRC-sse, hea on siin tagasi olla."

"Viimati võistlesin siin 2012. aastal. Sellest on palju möödas, aga mul on head mälestused," jätkas Tänak. "Akropolise ralli on hea asendus Türgi MM-etapile, mis on tavaliselt aasta kõige keerulisem. Usun, et tuleb hea võistlus. See on väga nõudlik, aga katsed on väga erilised ja sujuvad. Ma ei jõua ära oodata, et sinna tagasi jõuda ja hea tulemus koju tuua."