Numbrisaaga sai lahenduse: Cristiano Ronaldo hakkab Unitedis taas kandma ikoonilist mängusärki, Cavanile anti uus number

Premier League'i reeglite kohaselt ei saa aga mängija hooaja keskel mängunumbrit vahetada. Selleks on vaja liigalt eriluba, mida Premier League polnud kunagi varem andnud.

Unitedil õnnestus siiski ajalooline eriluba saada, kui neljapäeva õhtul kinnitati, et Ronaldole antakse taas number "7". Sama numbri all mängis ta Unitedis ka aastatel 2003-2009. Cavani hakkab edaspidi kandma numbrit "21", mille all mängib ta ka Uruguay koondise eest. Number "21" vabanes sel teisipäeval, kui üleminekuakna viimasel päeval siirdus Daniel James Leeds Unitedisse.