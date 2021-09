"5:2 on selge vahe. Peame aktsepteerima, et Belgia on lihtsalt tugevam," sõnas eestlaste loots Thomas Häberli mängujärgsel pressikonverentsil. "Olen uhke mängijate üle. Püüdsime rünnata ka, mitte ainult kaitses mängida."

Häberli lisas, et viis väravat sisse lasta on ka Belgia-suguse vastase vastu liiga palju. "Kui saame viis sisse, siis ei saa võita. Positiivne on aga see, et suutsime ise ka kaks lüüa," rääkis šveitslane.