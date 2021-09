Nädalavahetusel toimub hooaja viimane driftivõistlus Eestis

Kehala võistlus toob kohale paremad sõitjad Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast. Laupäevase võistluspäeva õhtul toimub populaarne superfinaal, milles võtavad mõõtu Eesti klasside driftisõitjad. Osaleda saavad Kehala võistluse iga klassi kaheksa paremat eestlast, lisaks stardib kogenud Allan Lätt, kes tegi põnevaid tandemsõite eelmisel hooajal.

Street-klassi Eesti karikavõistlusi juhib Siim Roop 287,5 punktiga, teisel kohal on Läti sõitja Aleksandrs Vlasovs 238 ja kolmandal kohal Silver Kiik 205 punktiga. Kehala võistlus on Street-klassile selle hooaja viimane etapp. „Pinge on suur. Läti sõitja hoiab punktitabelis teist kohta, aga Eesti üldarvestuse võiks võita ikkagi eestlane,” rääkis Roop. „Peamisteks konkurentideks peangi hooaja edetabeli eesotsas olevaid mehi. Tunnen, et eeliseid mul nende ees otseselt ei ole.”

Semipro-klassi Eesti meistrivõistlusi juhib Karel Piiroja 264 punktiga, teisel kohal on Allar Aasmaa 248 punktiga ja kolmandal kohal Ragnar Viinapuu 218 punktiga. Semiprol on jäänud sel hooajal jäänud sõita veel kaks etappi, lisaks võistlusele Kehalas nädal hiljem Lätis. „Pinge on peal, sest hetkel olen hoidmas EMV arvestuses esimest kohta ja kaotada on palju,” rääkis Piiroja. „Täna olen võib-olla varasemast paremas seisus, sest auto on saanud kauaoodatud lisavõimsuse ja loodan olla rajal kiirem kui varem.”

Pro-klassis käib tihe heitlus Eesti meistritiitlile, hetkel on liider Mihkel Norman Tults 205 punktiga, teisel kohal jätkab Ao Vaida 177 ja kolmandal Hans Christian Kull 175 punktiga. Pro-klassil on jäänud sõita veel kolm etappi, lisaks Kehalale veel kaks võistlust Lätis. Pro-klassis Kehala etapile registreerunutest on pooled Eesti sõitjad, pooled väliskülalised. Kohale tulevad sellised tuntud nimed nagu Edvards Zodzins, Raivis Alksars, Benediktas Cirba, Janis Jurka, Gedminas Ivanauskas, Rostyslav Rarahovskyi jpt.

Reedel avatakse väravad pealtvaatajatele kell 14.00, järgneb Semipro treening ning algusega kell 17.45 Street- ja Semipro-klasside kvalifikatsioonid. Laupäeval avatakse väravad kell 9.00, järgnevad treening- ning soojendussõidud, kell 11.40 toimub avamine ja võistlussõidud algavad kell 12.30.