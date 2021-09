DELFI VIDEO | Kalev/Cramo mänedžer kinnitas suhtlust Raieste klubiga, tugevaid eestlasi on veel silmapiiril

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask oli nõus avalikult rääkima Sander Raiestest, kes oli nende juures Baskoniast laenul ka 2019/2020 hooajal. "Klubi on teadlik ja konstateerib ka ise fakti, et kui nad tahavad tema positsioonil mõnda teist välismaalast kasutada ja Sander ei peaks piisavalt mänguaega saama, siis nad näevad teda arendamas end mõne teise klubi juures. See variant on olemas," lausus Kask.