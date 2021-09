Eestlased osalevad kardispordi MM-il Rootsis

Ka teisel tänavusel klassi debütandil Siim Leedmaal on kardi kuninglikku klassi liikumine õnnestunud edukalt. Nii Eesti kui Soome meistrisarjast on ära toodud hulganisti poodiumikohti ning kiiruslikult on Leedmaa püsinud pidevalt võidu konkurentsis. Leedmaa puhul on trumbiks tema suurem vanus ning ühes sellega suurem võistluskogemus. Viimast tõestas ta vaimustavalt läinud nädalavahetusel sõidetud Eesti meistrivõistluste etapil Aravetel, kui tõusis viimaselt kohalt startinuna kiiresti mööda paljudest konkurentidest ja lõpetas võistluse neljandal kohal. Vähem tähtis pole siinjuures fakt, et ajasõitudes oli ta olnud Kajakust kiirem.

"Keskendun praegu ainult enda sooritusele ja tööle tiimiga, tulemusele niivõrd ei mõtle," on Kajak enne ajasõite ja pärast esimesi vabatreeninguid tagasihoidlik. "Loomulikult on meie eesmärgiks finaali jõudmine ning töötame selle nimel põhjalikult. Võistlusnädalavahetus on aga pikk ning teeme samm-sammult kõik vajalikku, et lõpuks 36 parima sekka jõuda."

Kajaku edukad esinemised Euroopa meistrivõistlustel pole rohke ebaõnne tõttu toonud küll loodetud tulemusi, kuid maailmaklassi kiirus on tal selgelt olemas. Tänu rohkele võistlustele on Tony Kart tehasetiimi kuuluval Kajakul maailmameistrivõistlusteks olemas ka hädavajalik kogemus.

Üksiku võistlusena sõidetavad KZ-klassi maailmameistrivõistlused on rahvusvahelise autoliidu FIA kardikomitee CIK-FIA poolt kureeritava spordiala aasta tähtsündmus. Läbi ajaloo on kardispordi maailmameistriteks kroonitud teiste seas sellised hilisemad vormelimaailma superstaarid nagu Alain Prost, Jarno Trulli, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Max Verstappen ja Lando Norris. Maailma absoluutsesse tippu on aga kuulunud kõik täna suures autospordis figureerivad võistlejad.

Leedmaa jaoks on Rootsis sõidetav MM tema esimeseks rahvusvaheliseks võistluseks KZ2-klassi kardi roolis ning varasemalt mitmel korral monosarjade maailmakarikavõistlustel poodiumikoha saavutanud Leedmaa adub selgelt maailmameistrivõistluste palju kõrgemat taset:

"Esimene trennipäev andis meile aru, et midagi lihtsat ei saa siin olema. Tuleb trennidest maksimum võtta ja eelkõige ise areneda. Võistluspäevadeni on veel aega, siis oskan juba rohkem olukorda kommenteerida," oli Leedmaa mõtlik pärast esimesi rajapäevi. "Tase on maailmameistrivõistlustel ootuspäraselt kõrge ning kui suudame saavutada koha TOP50-s, on minu esimene suur tiitlivõistlus igati korda läinud."

Kogenud Kaspar Kallasmaa püüab tulemust, nooruke Ken Oskar Algre hangib kogemusi

Maailmatasemel võistlemises on Eesti võistlejatest kogenuim Kaspar Kallasmaa. Peamiselt just suurtele tiitlivõistlustele keskenduv Kallasmaa tänavu koduses meistrisarjas kaasa ei löö ning on seetõttu MM-i jaoks varasemalt hästi ette valmistunud

"Võrreldes Kesk- või Lõuna-Euroopas sõidetud CIK-FIA võistlustega on etapp Rootsis meie ilmastikule ja rajaoludele oluliselt sarnasem, mis meie sõitjate jaoks on suureks eeliseks," ütleb eestlastest enim suurtel tiitlivõistlustel osalenud Kallasmaa. "Aasta otsa on kõvasti tööd tehtud, eriti veel augustikuus, kus võistluste kõrvalt ei olnudki ühtegi vaba päeva. MM-lt korraliku tulemuse saamine peab nüüd olema see vili, mille nimel on pikalt tööd tehtud."

Kallasmaa on järjepidevalt osalenud lisaks MM-le veel ka sarnase tasemega Euroopa meistrivõistlustel. "Euroopa meistrivõistlused näitasid ära, et meie teoreetiline tulemus võiks sinna TOP20 lähistele jääda, lihtsalt intsidentidest on vaja hoiduda ning ära on vaja vormistada. Minu poolt täisgaas ja püüame parimat."