Endine tiimikaaslane soovitab Hamiltonil valmistuda äärmiselt vaenulikuks Hollandi publikuks

Nico Rosberg ütles aga ajalehe De Telegraaf vahendusel: "Tänavust lahingut on olnud fenomenaalne vaadata. Lewis on üks kõigi aegade parimaid sõitjad ning Maxil on kõik olemas, et selleks ühel päeval saada. Ta on juba vähemalt esikümnes. Fännid saavad olema Lewise vastu. Ma ootan seal palju väljavilistamist, kuigi see just spordiala heast küljest ei näita. Aga me kõik teame, et see juhtub."