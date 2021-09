Eesti võrkpallikoondise tähtsad valikud, Keele üllatav käitumine, Crețu toetav sõnum ja üleskutse fännidele

Esmalt võitjatest. Kolmapäeval peetud EM-finaalturniiri avamängus 3 : 1 Eestit löönud Läti koondise peatreeneri Avo Keele võidujärgne käitumine oli üsna tavatu. Muidu ei jäta ta sellistes olukordades kunagi juhust kasutamata, et visata humoorikalt puid lõkkesse juurde ja rebida kildu. Pealegi läks ta hulljulge ennustus täide – autsaider Läti võitis karukoopas Eestit! Saime pähe meeskonnalt, kelle ise oma alagruppi tellisime ja kellega mängu ajakavas esimeseks paigutasime.

Seekord suutis Keel end peaaegu kõigis mängujärgsetes intervjuudes taltsutada. Ei mingit tögamist ega teravusi. Eesti mängu sisulisest kommenteerimisest ta loobus – las eestlased ise lahkavad. Ilmselgelt tunneb ta pärast võitu, et on tekkinud tegelik võimalus haugata veel suurem tükk ja minna alagrupist edasi. Töö on pooleli. Edu!

Ühe ainsa väikese ninanipsu ta endale lubas, kui jutt läks meeskonna mänguks ettevalmistamisele.