Wimbledoni tšempion: Djokovic on võimeline võitma 24 või 25 slämmiturniiri

Maailma esireket Djokovic jahib käimasoleval US Openil karjääri 21. slämmivõitu ning teeks aasta neljanda suurturniiri võitmisega kalendriaasta Suure Slämmi, millega viimati sai hakkama austraallane Rod Laver 1969. aastal.

Hetkel on kogu "suurel kolmikul" (Roger Federer, Rafael Nadal ja Djokovic) kirjas 20. slämmivõitu.

Bartoli sõnul on Djokovicil vaja esmalt ületada mentaalsed tõkked: "Tänavune US Open ei ole tema jaoks vaid väljakul peetav lahing. See on tohutu mentaalne lahing iseendaga, kuna mängus on ajalugu."

"Ta võib US Openi võitmisega ajalugu teha. Mäletan, et kui Serena kolm esimest slämmi võitis ning oli siis poolfinaalis vastamisi Roberta Vinciga, keda ta muidu iga päev peaks võitma. Kuid ta kaotas, sest pinge tema õlgadel oli lihtsalt liiga suur."

"Kui Novak jääb oma rutiini juurde ja suudab kõike ülejäänut blokeerida, siis on tal päriselt võimalus. Teiste poolt peale pandava pinge blokeerimises mängib suurt rolli tema tiim," jätkas Bartoli PicksWise'ile antud intervjuus.

Prantslanna usub ühtlasi, et Djokovic saab lisaks ühele lisa slämmivõidule Nadali ja Federeri ees veel ühe eelise: "Tal on Rogeri ja Rafara võrreldes teistsugune iseloom. Enamus avalikkusest samastab end ühega neist kahest. Nüüd on neil keegi, kes esindab mängu kolmandat poolt ning keegi, kelles nad ennast ära ei tunne. Kohe, kui ta slämmivõitude arvestuses ajaloo parimaks tõuseb, armuvad kõik temasse ära. See on ainult aja küsimus. US Openi võitmisega armastus ja tunnustus tema vastu kasvab."

Lõpetuseks ennustas Bartoli, et US Openi võit, mis kõigi ennustuste kohaselt Djokovicile läheb, ei jää serblasele kaugeltki viimaseks suureks slämmiks.

"Usun, et ta on võimeline võtima 24 või 25 slämmi, millest keegi ei osanud unistada, kui Sampras ja Agassi karjääri lõpetasid. "Roger ja Rafa nihutasid piire, võites 20. slämmi, ning siis on meil noor serblane, kes neid jälitab ja samuti 20. tiitli võidab. Oleme väga priviligeeritud, et seda otse tunnistada saame. Me ei näe midagi sellist enam tükk aega."