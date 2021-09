Ajakiri: viimasel kahel rallil muljet avaldanud Craig Breen sõlmib M-Spordiga kaheaastase lepingu

Viimased kaks rallit Belgias ja Eestis, mille Breen on lõpetanud poodiumi teisel astmel, on tõestanud, et iirlane väärib WRC autos täishooaega ning väidetavalt on uut esisõitjat otsiv M-Sport valmis seda talle ka pakkuma, vahendab Rallit.fi.