Vaktsineerimisest keeldunud jalgpallitäht nakatus koroonaviirusega

Šveitsi jalgpalliliidu kommunikatsioonijuht Adrian Arnold kinnitas väljaandele Blick, et Arsenalis mängiv Xhaka on üks väheseid nende koondise mängijaid, keda pole vaktsineeritud.

"Ta on mängija, kes pole koroona vastu vaktsineeritud. Jätsime selle iga mängija enda otsustada. See on tema nagu iga teise Šveitsi kodaniku õigus, kui ta ei taha vaktsiini," kommenteeris Arnold.

"Kõik teised koondislased on saanud kas koroonavaktsiini või haiguse läbi põdenud. Meil on vaktsineerituse tase väga kõrge. Nüüd sai viirus Graniti kahjuks kätte. Sportlikust printsiibist on see suur löök, sest ta on meile väga oluline mängija," lisas Arnold, kinnitades, et poolkaitsja viibib eneseisolatsioonis.